В Кемерове водитель погиб во время разворота

Водитель легковушки не убедился в безопасности маневра. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В понедельник, 7 августа, в Кемерове на улице Красноармейской, возле строения №14, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Подробности рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города.

Столкновение грузового и легкового автомобилей случилось в 11.39. По предварительной информации, виновником стал 75-летний водитель автомобиля Lada Granta. Двигаясь по улице Красноармейской со стороны завода "Азот" в сторону проспекта Кузнецкого, пожилой автолюбитель решил совершить разворот прямо со средней полосы. Совершая маневр, он и столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ" под управлением 40-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в крайней левой полосе и никак не ожидал появления легковушки поперек своей полосы.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. и скончался на месте происшествия,- рассказали в Кемеровской Госавтоинспекции.

В связи с этим происшествием сотрудники ГИБДД призывают всех водителей соблюдать правила дорожного движения и перед совершением маневра, убеждаться в его безопасности.