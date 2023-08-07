Филармония Кузбасса приглашает узнать секреты органа. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В пятницу, 18 августа, Филармония Кузбасса приглашает всех желающих познакомиться с таким музыкальным инструментом как орган. Солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Елена Шевченко расскажет об истории органа, о том, кто был инициатором его установки в Кузбассе и его особенностях. А еще о том, как устроен орган, почему у него так много труб, почему в дереве, а не в металле корпус инструмента, зачем нужны педали и что делает ассистент органиста, зачем органисту зеркальце, почему клавиши расположены в три ряда, а не в один как у рояля. И многое –многое другое.

Экскурсия поможет гостям узнать массу занимательных фактов из биографии Его Величества Органа, также зрители смогут посидеть на месте органиста, заглянуть внутрь инструмента, увидеть многообразие его труб и сфотографироваться.

Экскурсия доступна по Пушкинской карте. Начало экскурсии в 11.00

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