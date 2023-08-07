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НовостиПроисшествия7 августа 2023 13:42

В Кузбассе мужчина убил знакомого во время застолья

Кемеровчанина ждет до 15 лет лишения свободы за убийство друга
Анатолий БОЛДЫРЕВ
15 лет тюрьмы получил кемеровчанин за убийство друга.

15 лет тюрьмы получил кемеровчанин за убийство друга.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным комитетом РФ по Кузбассу завершено расследование уголовного дела об убийстве 49-летнего кемеровчанина, совершенного в октябре 2022 года. Обвиняемый – молодой человек, знакомый потерпевшего, с которым они распивали алкогольные напитки злополучным вечером.

По версии следствия, мужчины вместе проводили вечер в одной из квартир Кировского района города Кемерово. Под влиянием алкоголя и на почве личной неприязни между ними возник конфликт. Для его решения 27-летний парень схватил нож и убил своего знакомого.

Тело мужчины было обнаружено сотрудниками МЧС при ликвидации возникшего в квартире пожара. Как считает следствие, его причиной стала неосторожность при курении.

Со следствием обвиняемый не сотрудничал, однако собраны доказательства, подтверждающие его причастность к убийству. Дело направлено в суд.