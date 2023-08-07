В Кузбассе мужчина убил знакомого во время застолья

15 лет тюрьмы получил кемеровчанин за убийство друга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным комитетом РФ по Кузбассу завершено расследование уголовного дела об убийстве 49-летнего кемеровчанина, совершенного в октябре 2022 года. Обвиняемый – молодой человек, знакомый потерпевшего, с которым они распивали алкогольные напитки злополучным вечером.

По версии следствия, мужчины вместе проводили вечер в одной из квартир Кировского района города Кемерово. Под влиянием алкоголя и на почве личной неприязни между ними возник конфликт. Для его решения 27-летний парень схватил нож и убил своего знакомого.

Тело мужчины было обнаружено сотрудниками МЧС при ликвидации возникшего в квартире пожара. Как считает следствие, его причиной стала неосторожность при курении.

Со следствием обвиняемый не сотрудничал, однако собраны доказательства, подтверждающие его причастность к убийству. Дело направлено в суд.