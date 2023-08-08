Ночью в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2.7

Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Ночью в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Подземный толчок был зафиксирован в 2:23 по местному времени в точке с координатами 53.11 широты и 87.67 долготы. Это в Казском городском поселении Таштагольского района.

Магнитуда землетрясения составила 2.7, интенсивность в эпицентре – 2.9 по оценке MSK64.

Тип сейсмособытия обозначен как «earthquake», что значит землетрясение.