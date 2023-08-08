В Кузбассе на 30% сократилось число подростков-правонарушителей

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе число подростков, совершивших правонарушения, снизилось благодаря в том числе программе наставничества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

С прошлого года в регионе реализуется система наставничества над «трудными» подростками. По данным Министерства образования Кузбасса, сейчас в области 2 211 подростков стоят на внутреннем контроле в школах и учреждениях СПО – это ребята, имеющие проблемы с дисциплиной, успеваемостью, а также подростки из неблагополучных семей. Кроме того, 2 092 несовершеннолетних состоят на учете в органах внутренних дел.

Благодаря новой областной программе более 74% детей, находящихся в группе риска, приобрели наставников - во всех муниципалитетах их более 1 500 человек. Наставниками стали педагоги и психологи, тренеры, специалисты центров социальной помощи, отделов молодежной политики, а также чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

- Они помогают подросткам в социализации, решении жизненных проблем, помогают выбрать спортивные секции или творческие кружки, - пояснили в пресс-службе АПК.

Все кандидаты в наставники перед тем, как начать работать с детьми, проходят специальную подготовку. Только за первое полугодие 2023 года 657 наставников прошли курс, разработанный специалистами отделения по профилактике правонарушений Кузбасского регионального центра «Здоровье и развитие личности».

Один из результатов программы - снижение числа подростков, совершивших правонарушения, с 2 931 до 2 092 за год.