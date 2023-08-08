В кузбасском городе на День шахтера выступит Лариса Долина

Фото: телеграм-канал Максим Шкарабейников_Прокопьевск.

26 августа в Прокопьевске пройдет концерт с участием звезд российской эстрады, приуроченный ко Дню города и Дню шахтера. Подробно о мероприятии рассказал мэр города Максим Шкарабейников.

Гала-концерт состоится на площади спорткомплекса «Снежинка». В нем примет участие самый молодой обладатель премии «Золотой граммофон», автор и исполнитель Ваня Дмитриенко, финалист телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар, участник шоу «Голос. Дети», Данил Большаков, а также народная артистка РФ Лариса Долина.

Завершится концерт праздничным салютом.