Новокузнечанка потратила дестские выплаты на себя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе возбудили уголовное дело против матери - мошенницы. Новокузнечанка потратила детские социальные выплаты на собственные нужды.

Сотрудники прокуратуры центрального района южной столицы Кузбасса выяснили, что мать четверых детей незаконно получила пособия и социальные выплаты на детей, которых, по сути, бросила.

- Женщина 1991 года рождения устроила своих малолетних детей в период 2020 по 2023 года на полное гособеспечение в специализированные организации. При этом не забывала получать пособия и социальные выплаты на детей. При этом за детьми горе - мать не ухаживала, а деньги, - 200 тысяч, которые она успела получить, тратила на только себя, - рассказали «Комсомолке» в новокузнецкой прокуратуре.

Прокурор Центрального района г. Новокузнецка уже направил в следственный отдел материалы проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).