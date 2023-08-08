Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В этом году инспекторы поймали на дорогах региона 5 535 нетрезвых водителей. Статистику правонарушений озвучили в ГИБДД Кузбасса.

Чаще всего в пьяном виде за руль садились жители Новокузнецка (там было задержано 1176 человек), Кемерова (979) и Прокопьевска (327).

Всего с начала года в регионе произошло 154 «пьяных» ДТП, в которых погибли 52 человека, еще 221 были травмированы.

В ведомстве напомнили, что за вождение в состоянии опьянения и за передачу управления лицу в состоянии опьянения предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 2-х лет.