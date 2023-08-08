«Томская Писаница» и дог-трекинг в Шерегеше: куда отправиться с тревел-гидом в Кузбассе

В тревел-гид с интересными местами России попал музей-заповедник «Томская писаница» в Кузбассе.

В России за последний год вырос интерес к внутреннему туризму. Согласно анализу поездок на основе big data, проведенному компанией Tele2, за полгода количество путешествующих россиян увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Туристы едут в другие регионы, чтобы увидеть интересные места, посетить достопримечательности и получить новый культурный опыт.

Поддерживая внутренний туризм, компания Tele2 запустила тревел-гид с интересными местами России. Оператор подготовил подборку локаций в более чем 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности, среди которых природный парк Ергаки в Красноярском крае, «уральский Марс» и «ульяновская Швейцария», эстонский хутор в Томской области и новая русская деревня Азъ Градъ в Омской области. Также в тревел-гид попали шестнадцать локаций Кемеровской области.

В справочнике собраны готовые идеи для путешествий и неординарные развлечения, например, дог-трекинг в Шерегеше, парусные гонки на Селигере, путешествие на велосипеде по Куршской косе, вейкбординг на Иртыше в Омске, подъем по самой длинной лестнице России в Красноярском крае, поездка на старинном паровозе вдоль Байкала. При этом в тревел-гиде можно найти множество скидок на экскурсии, туры, аренду снаряжения, бронирование отелей и мастер-классы.

Выбрать направление для своего путешествия можно на сайте или с помощью телеграм-бота.