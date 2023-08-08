Кузбасские специалисты научились грамотно работать с незрячими людьми

Кузбасские специалисты научились грамотно работать с незрясими людьми

В Кузбассе 14 участников программы «Особый взгляд», получили сертификаты по работе с незрячими жителями региона.

Как сообщили в пресс- службе АПК, обучение прошло по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специалист по ориентированию в пространстве и мобильности инвалидов по зрению» и программе «Школа тренеров тифло-IT».

- Специалисты освоили специальные техники использования белой трости, научились правильно сопровождать людей с нарушением зрения. Особенное внимание в подготовке было уделено практическим занятиям по передвижению на улице, в общественных местах, - уточнили в администрации Правительства региона.

- Обучение необходимо для того, чтобы продолжать создавать равные возможности для самореализации и полноценной жизни всех кузбассовцев. Такие проекты направлены на улучшение качества жизни, адаптацию, интеграцию в общество слабовидящих и незрячих людей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.