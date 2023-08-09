В Кузбассе экс-глава городского округа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В отношении бывшего главы Полысаевского городского округа возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 62-летний мужчина совершил преступление в 2017 году, когда еще был главой Полысаевского городского округа. Чиновник направил в коммерческую фирму запрос предоставить администрации внедорожник для служебного пользования. При этом на балансе в мэрии уже имелась машина. За пять лет - с сентября 2017 по ноябрь 2022 года – на заправку и техобслуживание автомобиля, который не являлся собственностью администрации, было потрачено из городской казны около двух миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки органов прокуратуры.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирают доказательства.