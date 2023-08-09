В Кузбассе осудили двух организаторов незаконного бизнеса

В Кузбассе пресекли незаконную миграцию Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Кузбассе осудили двух жительниц Новокузнецка и Прокопьевска, организовавших незаконный бизнес по пребыванию мигрантов на территории региона.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области, противоправную деятельность организовали женщины 33 и 62 лет.

- Сговорившись, женщины из корыстных побуждений создали условия для незаконного пребывания иностранных граждан в России, а точнее в Кузбассе. Они делали гражданам ближнего зарубежья документы, необходимые для гражданства Российской Федерации, а также для получения разрешения на временное проживание и разрешения на работу либо патента для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации. Женщины предоставляли сертификаты о прохождении государственного тестирования по русскому языку и сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, без фактического прохождения иностранными гражданами государственного тестирования, без фактической сдачи соответствующего комплексного экзамена, - рассказали «Комсомолке» в силовом ведомстве региона.

Против женщин возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

- 33-летнюю жительницу Новокузнецка приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а 62-летнюю прокопчанку - к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в УФСБ России по Кузбассу.