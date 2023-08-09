В центре «Сириус. Кузбасс» началась профильная медицинская смена для школьников

Кузбасским школьникам помогут стать медиками.

В региональном центре «Сириус. Кузбасс» участниками проектной смены «Медицина XXI века» стали 46 кузбасских школьников.

В рамках смены ребята разработают собственные исследовательские проекты в области медицины. А преподаватели Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России, Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и Кузбасского центра медицины катастроф им в этом помогут.

- Смена будет очень насыщенной. Школьников проведут по корпусам медицинского университета, они поговорят встречи с представителями приемной комиссии вуза, а также поработают в симуляционном центре обучения и аккредитации, - рассказали «Комсомолке» в региональном Правительстве.

В конце смены ребята представят преподавателям свои медицинские проекты, наиболее перспективные из которых отберут на Всероссийский конкурс научно-технологических идей «Большие вызовы, - сообщили в Минздраве Кузбасса.