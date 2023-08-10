Жительница Кузбасса призывала к экстремистской деятельности

Кемеровчанку наказали за экстремизм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кемеровской области призывала к насильственным действия по отношению к цыганам.

Как сообщили «Комсомолке» в УФСБ России по Кемеровской области, познакомившись со статьей в одной из групп на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», кемеровчанка прокомментировала пост, призвав граждан к насильственным действиям в отношении цыган.

- Против кемеровчанки возбуждено и уже расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Свою вину женщина признала полностью, - уточнили в силовом ведомстве Кузбасса.

Жительницу областного центра региона приговорили одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок один год.

- Приговор вступил в законную силу, добавили в УФСБ России по Кузбассу.