Школьники Донбасса примут участие в кузбасской профильной смене «Республика беспокойных сердец»

В Кузбассе стартовала "Республика беспокойных сердец"

В кузбасском детском оздоровительном лагере «Пламя стартовала профильная смена «Республика беспокойных сердец». Участие в ней принимают 224 школьника, в том числе восемь ребят из Донбасса.

Смена, как пояснили в АПК, проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

- Лидеры детского движения, активисты органов ученического самоуправления, представители молодежных парламентов и волонтерских отрядов, активисты Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» за две недели поговорят с учеными и бизнесменами, проявят себя в творчестве. Все мероприятия смены можно смотреть в онлайн-режиме на платформах «ВКонтакте» и Телеграм, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе администрации Правительства региона

Напомним, Профильная смена «Республика беспокойных сердец» проходит в Кузбассе с 1964 года. Организатором выступает Кузбасский молодежный центр при поддержке регионального министерства науки, высшего образования и молодежной политики.

- За время существования смены в ней прошли обучение более 20 тысяч активных молодых людей, теперь они трудятся на благо Кузбасса», - отметил губернатор Сергей Цивилев.