Отвлекся на телефон: в Кузбассе водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белове водитель сбил на пешеходном переходе пожилую женщину – пенсионерка была доставлена в больницу с серьезными травмами. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло на улице Октябрьской. 43-летний водитель автомобиля «Мазда» отвлекся на мобильный телефон, перестав следить за движением, и наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Пострадавшая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом лучевой кости.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель несколько месяцев назад был лишен водительских прав за пьяную езду. На мужчину составили два административных протокола, штрафы по которым составят 1 500 рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.