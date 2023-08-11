В Кузбассе построят новый спортивный комплекс

Фото: пресс-служба АПК.

В Яшкинском округе должен быть построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Такое поручение дал губернатор Сергей Цивилев главе округа Евгению Курапову во время рабочей встречи.

Евгений Курапов отчитался, что в пгт Яшкино был сдан 20-квартирный жилой дом. Сейчас ведется работа по строительству очистных сооружений, их ввод позволит начать строительство новых многоквартирных домов. Завершается ремонт в детском саду №3 - его сдадут 1 октября 2023 года. Также в 2024 году будет реконструирована школа №1. Большое внимание в округе, по словам главы, уделяется строительству и ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий и детских площадок, общественных мест.

- В Яшкинском округе его жителям не хватает физкультурно-оздоровительного комплекса. Необходимо в кратчайшие сроки подготовить проект и включить его в федеральные программы финансирования, - отметил Сергей Цивилев.