В Кузбассе впервые в России нашли останки теропода Фото: Екатерина САРДАКОВА

Кузбасские ученые нашли останки теропода - хищного динозавра мелового периода. Фрагмент скелета обнаружен на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском мцниципальном округе, так называемом кладбище динозавров. Находку сделал экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея. Это первые останки теропода, найденные в России.

- Новое открытие кузбасских ученых - настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация. Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, которые жили 125 миллионов лет назад, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Исследовать окаменелые останки теропода приедут ведущие палеонтологи страны. По предварительной оценке, динозавр был примерно метр высотой, около двух метров в длину с учетом хвоста. На данном этапе ученые определили, что ископаемые остатки, с большей вероятностью, принадлежат представителю семейства дромеозаврид.