В Кузбассе в новые квартиры въехали 53 семьи Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сегодня, 11 августа, в Калтане 53 семьи заехали в новый лом. Ключи от квартир получили 13 детей-сирот и 40 переселенцев из аварийного жилья.

Дом построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и соответствует всем современным требованиям. Во всех квартирах установлены пластиковые окна, сантехника, счетчики воды и электроэнергии, пожарные извещатели. А благодаря полностью выполненной отделкой «под ключ» семьи могут сразу заезжать в новое жилье и праздновать новоселье, не тратя врем и деньги на дополнительный ремонт или мебель.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения является приоритетной задачей для властей региона. Напомним, с 2018 года в Калтане построены четыре многоквартирных дома, жилье в которых получили 216 семей. Всего в Кемеровской области ведутся строительные работы еще 143 многоквартирных дома.