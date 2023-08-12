Дожди и грозы: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на воскресенье

Фото: архив "КП" Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 13 августа, в Кузбассе ожидаются дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью температура по области составит +8... +13, днем +18... +23. Ветер подует северо-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Кемерове ночные температуры будут в пределах +9... +11 градусов, дневные +19... +21. Ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью прогнозируется небольшой, днем - кратковременный дождь и туман.