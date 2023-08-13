В Новокузнецке вспыхнула машина со спящим в ней человеком

В ночь на воскресенье, 13 августа, в Новокузнецке на улице 40 лет ВЛКСМ в Заводском районе города, произошел автопожар, в результате которого машина полностью сгорела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал об автопожаре по данному адресу поступил в 23.57. К тушению привлекались девять человек и две единицы техники. В результате пожар был локализован в 00.08, а полностью ликвидирован еще через пять минут. Пострадавших в результате происшествия нет.

Однако очевидцы происшествия в социальных сетях рассказывают, что в машине едва не сгорел заживо человек. Хозяин автомобиля, будучи в нетрезвом состоянии уснул в машине и, видимо, зажал педаль газа. Даже когда автомобиль вспыхнулд, мужчина продолжал сладко спать.

— Местные жители успели вытащить водителя из салона за считанные минуты до того, как автомобиль был полностью объят огнем, — рассказывают жители близлежащих домов.