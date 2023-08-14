В Кузбассе 76 человек заболели клещевым энцефалитом

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе с начала сезона активности клещей в больницы по поводу укусов этих паразитов обратились 25 795 человек, в том числе 5 095 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Только за последнюю неделю от клещей пострадали 276 человек, в том числе 47 несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что зараженность клещей различными патогенами высокая. Так, в 369-ти клещах был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 5 169 - боррелии, в 874-х – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 759-ти – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

На сегодняшний день зарегистрированы 76 случаев клещевого вирусного энцефалита и 100 случаев боррелиоза. Кроме того, два человека заразились от клещей моноцитарным эрлихиоома человека, два – гранулоцитарным анаплазмозом человека, трое – сибирским клещевым тифом.