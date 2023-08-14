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НовостиОбщество14 августа 2023 3:13

В Кузбассе перекроют участок дороги Кемерово - Яшкино - Тайга

В Кемеровской области временно закроют региональную дорогу
Анатолий БОЛДЫРЕВ
На кузбасской трассе перекроют двидение

На кузбасской трассе перекроют двидение

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе временно перекрою региональную трассу Кемерово - Яшкино - Тайга

- Во вторник, 15 августа, участок на 29-м километре дороги Кемерово - Яшкино - Тайга временно переколют для проезда транспорта в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова. Об этом «Комсомолке» - рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В период с 12.00 до 17.00 здесь произведут четыре взрыва. Участок автомобильной дороги будет перекрываться четыре раза на период от 30 минут до одного часа.

Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Дорожные службы просят заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.