Два кузбасских города примут музыкальный фестиваль «Русское лето»

В Кемерово и Новокузнецк на фестиваль «Русское лето» приедут звезды российской эстрады Фото: соцсети фестиваля «Русское лето»

Музыкальный фестиваль «Русское лето. Zа Россию» приедет в Кузбасс. В Кемерове и Новокузнецке в рамках фестиваля под открытым небом кузбассовцы смогут увидеть выступления местных коллективов и звезд российской эстрады, поучаствовать в мастер-классах, массовых тренировках и встречах с талантливыми соотечественниками.

17 августа на «праздник музыки и мужества», как называют «Русское лето» организаторы, в Кемерово приедет Стас Пьеха, российский певец, обладатель десяти премий «Золотой граммофон». Праздник начнется в 15:00 на Площади Советов областной столицы.

В Новокузнецке 19-го числа на Площади общественных мероприятий выступит Сергей Чуйков, заслуженный артист Луганской Народной Республики, участник СВО, обладатель премии RU.TV в номинации «За волю и стойкость». Певица Юта, заслуженная артистка РФ, представит свою новую песню «За ленту». Начало мероприятий в 15:00.

В обоих городах кузбассовцы на фестивале «Русское лето» смогут увидеть шоу силачей «Сильнейшая нация мира». Русские «богатыри» будут разрывать стальные цепи, завязывать в узлы гвозди и разбивать каменные плиты голыми руками.

По городам России вместе с фестивалем переезжает интерактивная кабина Общероссийского народного фронта «Все для Победы». В ней все желающие смогут записать видеообращения и поддержать российских военных.

Вход на фестиваль «Русское лето» свободный.

Музыкальный фестиваль проводится в России во второй раз и в этом году почти за месяц «эстафеты» объединит 22 города.