Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 6:41

В центре Кемерова запретят стоянку из-за музыкального фестиваля

Фестиваль пройдет на площади Советов с 15.00
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

16 и 17 августа в центре Кемерова временно изменится организация дорожного движения в связи с проведением фестиваля «Русское лето. За Россию». Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 20.00 среды, 16 августа, до окончания мероприятия 17 августа будет запрещена стоянка машин по проспекту Советскому (от улицы Красной до площади Советов).

17 августа с 12.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по проспекту Советскому (от улицы Красной до улицы 50 лет Октября).