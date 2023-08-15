В центре Кемерова запретят стоянку из-за музыкального фестиваля

Фото: администрация г. Кемерово.

16 и 17 августа в центре Кемерова временно изменится организация дорожного движения в связи с проведением фестиваля «Русское лето. За Россию». Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 20.00 среды, 16 августа, до окончания мероприятия 17 августа будет запрещена стоянка машин по проспекту Советскому (от улицы Красной до площади Советов).

17 августа с 12.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по проспекту Советскому (от улицы Красной до улицы 50 лет Октября).