Два новых жилых дома построили в Кузбассе

В Кузбассе ключи от новых квартир получили десятки жителей Кемеровского района.

Новые 21-квартирные дома открыли свои двери новоселам в селе Верхотомское Кемеровского муниципального округа. Среди них 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как рассказали «Комсомолке» в АПК, дома построены из самых современных и прочных строительных материалов, они сейсмоустойчивы и теплые. Отделка в квартирах выполнена «под ключ».

- Общая площадь трехэтажных домов по улицам Советская, 81 и 81а составляет две тысячи квадратных метров, жилая площадь - свыше полутора тысяч квадратов.

- При строительстве жилья мы особенное внимание уделяем качеству. Много квартир строим для льготных категорий граждан. Кроме новых домов в Верхотомском построен современный детский сад, ремонтируют школу, благоустраивают территории, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, с 2018 года в регионе построено свыше 380 многоквартирных домов, из них 24 - в этом году.