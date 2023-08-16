Кемеровские управленцы поделятся опытом с коллегами из Горловки.

В Кемерово с двухдневным визитом прибыла делегация управленцев из братской Горловки. В течение двух дней гости из Донбасса и профильные специалисты администрации города Кемерово будут обмениваться опытом.

- Управленцы из Донбасса изучат в Кемерове успешный опыт нашего города по формированию местного бюджета, организации бухгалтерского учета и внутреннего аудита, решения кадровых вопросов. Горловчане проведут диалог со своими сибирскими коллегами прямо в организациях и на предприятиях, - сообщили «Комсомолке» в кемеровской мэрии.

Обмен опытом уже начался. В частности, на первой встрече поговорили о местном самоуправлении, обсудили механизмы финансовой деятельности, юридические вопросы и поддержку градообразующих отраслей городской экономики.

- Кроме того, мы приготовили для горловчан насыщенную культурную программу. Свозили коллег к Мемориалу Воину-Освободителю, в парк Победы имени Г.К. Жукова, показали наши многофункциональные спорткомплексы на Притомском проспекте, а также музей-заповедник «Красная Горка», - добавили в пресс-службе мэрии Кемерова.