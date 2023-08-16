В кузбасской деревне после реконструкции открыли мемориал воинам ВОВ. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

15 августа в деревне Береговая состоялось торжественное открытие памятника погибшим воинам. На церемонии присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Вместе с местными жителями он возложил цветы к мемориалу.

Мемориал воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, возвели еще в 1979 году. На чугунных плитах памятника написано 121 имя погибших солдат из деревни Береговая. Своими силами местные власти и неравнодушные жители Кемеровского округа старались сохранить мемориал. В 2015 году рядом установили стелу «Дважды Победители» с именами 162 ветеранов, участвовавших в военных действиях и вернувшихся домой восстанавливать страну.

В памятном комплексе Береговой был проведен капитальный ремонт, отреставрирован памятник и приведена в порядок территория вокруг.