Десятки нарушений нашли в кузбасских детских лагерях

Роспотребнадзор проверил детские лагеря

Более 50 протоколов об административных правонарушениях в детских оздоровительных лагерях составили сотрудники регионального Роспотребнадзора

- Сотрудники надзорного ведомства проверили 806 организаций. Вынесены десятки постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 175 тысяч рублей, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Всего в этом году в детских лагерях и санаториях региона отдохнуло более 93 тысяч кузбасских ребят.

Напомним, два дня назад, во вторник, 15 августа следователи СК РФ по Кемеровской области организовали проверку по факту вспышки инфекции в оздоровительном лагере в Яйском районе Кузбасса, где отдыхали 162 ребенка. Дети были госпитализированы с вирусной инфекцией.

Всем школьникам оказали квалифицированную медпомощь. Сейчас детей из больницы выписали. Сам лагерь закрыли.

Обстоятельства вспышки инфекции продолжают устанавливать.