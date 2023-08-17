Груженый металлом вагон сошел с рельсов в Кузбассе

На промышленном предприятии Новокузнецка с рельсов сошел грузовой вагон.

Вагон, груженный металлоломом, сошел с рельсов на новокузнецком металлургическом предприятии.

На месте работает транспортная прокуратура. Ее специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

- Сход вагона без его опрокидывания произошел в среду, 16 августа, около 14.00 местного времени при проведении маневровых работ на путях необщего пользования, эксплуатируемых ООО «Вторресурс-Переработка», примыкающих к станции Карьер АО «ЕВРАЗ ЗСМК», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Происшествие на движение поездов на внутренних железнодорожных линиях предприятия не повлияло.

Сейчас Новокузнецкая транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.