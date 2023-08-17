В Кузбассе золотодобытчики загрязнили реку

Прокуратурой Тисульского района выявлены нарушения деятельности золотодобывающей компании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Тисульского района во время выездной проверки вместе с Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса выявила нарушения природопользования золотодобывающего предприятия.

Оказалось, компания ООО «Тулуюл», добывающая золото на реке Большой Тулуюл, не следила за концентрацией взвешенных веществ в природной воде. Таким образом, в результате деятельности предприятия река была загрязнена. Зафиксировано предельное превышение нормы опасных веществ.

Более того, компания без разрешения заняла территорию леса площадью почти в один гектар, изменила естественное русло реки Петропавловка и незаконно установила отвал размываемого грунта в приделах прибрежной полосы Большого Тулуюля. Не следят золотодобытчики за свалкой отходов, которая не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, нарушают и правила пожарной безопасности.

В связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства прокурор района внес руководителю золотодобывающей компании представление об устранении нарушений. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по пяти статьям. Деятельность организации приостановлена на 60 суток.

Отметим, что золотодобывающая компания «Тулуюл» добровольно возместила вред, причиненный водным объектам на сумму свыше 400 тысяч рублей.