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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:35

В Кузбассе золотодобытчики загрязнили реку

Прокуратурой Тисульского района выявлены нарушения деятельности золотодобывающей компании
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
Прокуратурой Тисульского района выявлены нарушения деятельности золотодобывающей компании.

Прокуратурой Тисульского района выявлены нарушения деятельности золотодобывающей компании.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Тисульского района во время выездной проверки вместе с Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса выявила нарушения природопользования золотодобывающего предприятия.

Оказалось, компания ООО «Тулуюл», добывающая золото на реке Большой Тулуюл, не следила за концентрацией взвешенных веществ в природной воде. Таким образом, в результате деятельности предприятия река была загрязнена. Зафиксировано предельное превышение нормы опасных веществ.

Более того, компания без разрешения заняла территорию леса площадью почти в один гектар, изменила естественное русло реки Петропавловка и незаконно установила отвал размываемого грунта в приделах прибрежной полосы Большого Тулуюля. Не следят золотодобытчики за свалкой отходов, которая не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, нарушают и правила пожарной безопасности.

В связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства прокурор района внес руководителю золотодобывающей компании представление об устранении нарушений. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по пяти статьям. Деятельность организации приостановлена на 60 суток.

Отметим, что золотодобывающая компания «Тулуюл» добровольно возместила вред, причиненный водным объектам на сумму свыше 400 тысяч рублей.