Студент из Кемерова лишился денег, желая порадовать интернет-знакомую

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К кемеровским полицейским обратился 25-летний студент местного вуза, который сообщил, что лишился 11 тысяч рублей из-за своего благородства.

Выяснилось, что парень познакомился в интернете с девушкой и в ходе переписки она предложила ему сходить в театр. Для покупки билетов новая знакомая скинула кемеровчанину ссылку, перейдя по которой он ввел реквизиты карты и перевел 1,5 тысячи рублей. Молодой человек сообщил новой подружке о приобретении билетов, однако та заявила, что уже не сможет с ним пойти. Тогда он решил вернуть деньги, перешел по ссылке снова, но столкнулся с «системной ошибкой» и увидел, что с его счета списали 9,5 тысячи рублей.

- Кемеровчанин позвонил в кассу театра, чтобы узнать, как вернуть деньги, однако там ему разъяснили, что такого спектакля не существует. Студент понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

Сейчас полиция устанавливает личность аферистки, возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальные санкции статьи предполагают пять лет лишения свободы.