В Новокузнецке состоялся музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

Фото: пресс-служба АПК

В Новокузнецке состоялся масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию».

В рамках мероприятия прошли концерт, мастер-классы, игры, конкурсы, эстафеты и ярмарка местных умельцев.

Изюминкой фестиваля стали показательные выступления от проекта «Сильнейшая нация мира», также прошли соревнования по армрестлингу, армлифтингу и гиревому спорту.

«Это масштабное событие показывает нашу сплоченность, поддержку действий нашего Президента Владимира Путина и наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции, чтобы обеспечить возможность мирно жить и развиваться нашей стране», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В ходе фестиваля работала интерактивная кабина Народного фронта #СвоихНЕбросаем, где все желающие могли записать видеообращение в поддержку участников специальной военной операции.

Центральным событием стал концерт под открытым небом. Свои хиты, в том числе, исполнила гость фестиваля - заслуженная артистка РФ Юта. Она много лет поддерживает российских военных, выступая в зоне боевых действий и госпиталях. В Новокузнецке певица представила новую песню - «За ленту».

Также выступил заслуженный артист Луганской Народной Республики, участник СВО, обладатель премии RU.TV в номинации «За волю и стойкость», участник проекта «Звезда» на одноименном телеканале Сергей Чуйков.

Напомним, что музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России. Масштабный проект охватывает 26 городов в шести федеральных округах страны - Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. 17 августа фестиваль прошел в Кемерове.