В Кемерове фестиваль ко Дню Шахтера пройдет на Московской площади

В Кемерове шахтерский фестиваль «Сильные духом» завершится праздничным салютом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже на этих выходных Кузбасс будет отмечать праздник День шахтеров. Администрация города Кемерово опубликовала программу I шахтерского фестиваля Северо-Кузбасской агломерации «Сильные духом». Мероприятие состоится в пятницу, 25 августа, на Московской площади.

С 16.00 для кемеровчан откроется почти 30 интерактивных зон: выставки ретроавтомобилей и мототехники, игровые площадки, ремесленные студии и зоны мастер-классов, «киношатер», библиотечные локации, «лавки» продажи изделий декоративно-прикладного искусства местных мастеров.

Спортивная площадка фестиваля объединит более 10 видов спорта. Гости праздника смогут попробовать свои силы в армреслинге, гимнастике, стрельбе и скалолазании.

На территории Московской площади будут действовать выставки «Кузбасс-Донбасс - главные кочегарки страны» и «Есть такая профессия - Шахтёр», представлены макеты угледобывающей техники.

Также в этот день состоится парад шахтёрских делегаций Северной агломерации, торжественная церемония награждения горняков и праздничный концерт на сцене Московской площади с участием местных творческих коллективов.

Хедлайнером фестиваля станет певец SHAMAN. А завершит праздник десятиминутный салют, который начнется в 22.00.