Шаттлы привезут кемеровчан на День шахтера и отправят обратно по домам

Шаттлы привезут кемеровчан на День Шахтер и отправят горожан обратно по домам Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В пятницу, 25 августа, до Московской площади, где пройдет областной День шахтера, жителей Кемерова подвезут специальные шаттлы. Они же развезут горожан вечером по домам.

Как сообщили «Комсомолке» в кемеровской мэрии, плата за проезд в шаттлах будет такая же, как в обычном общественном транспорте. В силе также все льготы и проездные. А узнать шаттлы можно будет по надписи «День шахтера».

Автобусы будут отправляться 25 августа с 15.00 до 23.00 из трех точек - от Сельской больницы, первого Универсама и Летнего вокзала.

- Соответственно, в пятницу будут курсировать три дополнительных маршрута - №301 «Сельская больница – ДК шахтеров – Московская площадь, №302 «Универсам №1 - Московская площадь» и №300 «Летний вокзал - Московская площадь», - сообщили в администрации Кемерова.

В мэрии города добавили, что к месту празднования Дня шахтера кемеровчане смогут добраться действующими регулярными маршрутами по обычному расписанию: №84 «Шалготарьян – КЭМЗ», №88 «Шалготарьян – ж/д вокзал», №90а «Летний вокзал - СК «Кузбасс-Арена».

- Как только поздно вечером на Московской площади прогремит праздничный салют, шаттлы развезут горожан по домам по вышеуказанным маршрутам в разные районы Кемерова, - уточнили в пресс-службе кемеровской мэрии.