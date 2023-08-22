К длительному сроку приговорили кузбасского убийцу

Жителя Кузбасс отправили в колонию строгого режима ха убийство знакомого. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемеровской области житель Новокузнецка признан виновным в смерти знакомого. Его отправили в колонию строгого режима на длительный срок.

Кровавая драма в одном из новокузнецких домов разыгралась еще в декабре минувшего года. Во время распития спиртного один мужчина обвинил своего товарища в краже сотового телефона, на фоне чего возник конфликт. Ругань быстро переросла в драку.

- Осужденный нанес несколько ударов знакомому по голове и телу, отчего тот потерял сознание. Несмотря на то, что хозяйка квартиры вызвала скорую помощь, спасти мужчину уже в больнице так и не удалось, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Кузбассу.

Вина подсудимого, несмотря на то, что он со следствием не сотрудничал, доказана полностью. 38-летнего новокузнечанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- Жителя региона приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, - добавили в силовом ведомстве региона.