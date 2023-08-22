Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации

Фото: архив КП

- Праздник в честь одного из важнейших национальных символов - нашего триколора - объединяет всех россиян, напоминает о необходимости трудиться на благо Родины, отстаивать ее интересы, чтить достижения предшествующих поколений и беречь историческую память, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор пожелал, чтобы праздник российского флага и в дальнейшем служил надежной опорой великой России, вдохновлял на новые свершения, укреплял веру в будущее.

Напомним, что в честь этого праздника по всей стране и в Кузбассе также пройдут массовые мероприятия, среди которых митинги, спортивные соревнования, культурные показы, флешмобы и подсветки зданий в цвета триколора.