Кузбассовец победил на Международном конкурсе-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Кузбасский герой уличной культуры стал победителем Международного фестиваля

Молодой житель Белова выиграл престижный Международный конкурс-премию уличной культуры и спорта «КАРДО» в дисциплине PARKOUR Фриран в Ставрополе.

В конкурсе-премии поучаствовали две с половиной тысячи человек из 21 страны.

«КАРДО», по словам заместителя генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Оксаны Ачкасовой, проект, объединяющий молодежь под знаком творчества, свободы, вдохновения и спорта.

- Благодаря движению Россия становится страной возможностей, доказывая всему миру вселенское совершенство дружбы, общения, взаимной поддержки и обмена опытом, - рассказала «Комсомолке» Оксана Ачкасова.

По мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, молодежь, проявляя себя на подобных мероприятиях, создает для региона огромный потенциал на будущее.

- Молодые таланты создают всесторонние возможности для развития в науке, спорте и творчестве Кузбасса, уже получается эффект, - отметил Сергей Цивилев.