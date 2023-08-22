Объекты сектора «Б» на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе обеспечат теплом

Сектор "Б" в Шерегеше согреет новая тепломагистраль.

Инфраструктурные объекты сектора «Б» на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш обеспечат теплом. Здесь построят новую тепломагистраль.

Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором региона сообщил глава Таштагольского района Андрей Орлов.

Руководитель южной территории Кемеровской области также доложил Сергею Цивилеву о реконструкции в районе системы водоснабжения.

- До 2027 года будет отсыпана новая дамба водохранилища, построена фильтровальная станция. Залит фундамент под новую насосную станцию, идет отсыпка технологической дороги, - уточнил Андрей Орлов.

На встрече обсуждалось и развитие города-курорта «Новый Шерегеш». Его возведут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Здесь будет построена современная инфраструктура: новые жилые дома учебные заведения, детсады, поликлиника, учреждения культуры и быта, новые дороги.

- Таштагольский район активно развивается в разных сферах: туристической, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и других. Локомотивом развития экономики района и региона в целом стал туризм. За счет создания новых туристических комплексов, проведения культурных и спортивных мероприятий потенциал района значительно вырос. Это успехи всех жителей муниципалитета, - подчеркнул Сергей Цивилев.