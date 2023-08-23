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НовостиОбщество23 августа 2023 1:48

Кузбасским шахтерам выплатят все задолженности по зарплате

Горнякам трех угольных предприятий Кемеровской области, которым задолжали деньги, скоро их отдадут
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасским шахтерам выплатят всю задолженность по зарплате

Кузбасским шахтерам выплатят всю задолженность по зарплате

Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

- Оставшиеся без зарплаты шахтеры Кузбасса начнут получать выплаты уже в августе. Специальное поручение дал губернатор Сергей Цивилев, - сообщил Андрей Панов.

Он также отметил, что в связи с нехваткой бухгалтеров деньги горнякам будут выплачивать поэтапно.

- Сначала выплатят долг, образованный на 1 января 2023 года, затем долг по 1 июля 2023 года, а после окончательный расчет, - добавил заместитель главы региона.

Речь идет о работниках угольных предприятий «Уголь», «Кузнецкжелдортранс» и «Угольэкспорттрейд». Они закрылись еще в июле. Сейчас идет процедура увольнения рабочих этих трех предприятий. Больше половины устроились по специальности на другие шахты и разрезы региона.