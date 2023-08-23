Кузбасским шахтерам выплатят все задолженности по зарплате

Кузбасским шахтерам выплатят всю задолженность по зарплате

Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

- Оставшиеся без зарплаты шахтеры Кузбасса начнут получать выплаты уже в августе. Специальное поручение дал губернатор Сергей Цивилев, - сообщил Андрей Панов.

Он также отметил, что в связи с нехваткой бухгалтеров деньги горнякам будут выплачивать поэтапно.

- Сначала выплатят долг, образованный на 1 января 2023 года, затем долг по 1 июля 2023 года, а после окончательный расчет, - добавил заместитель главы региона.

Речь идет о работниках угольных предприятий «Уголь», «Кузнецкжелдортранс» и «Угольэкспорттрейд». Они закрылись еще в июле. Сейчас идет процедура увольнения рабочих этих трех предприятий. Больше половины устроились по специальности на другие шахты и разрезы региона.