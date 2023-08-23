Три сотни кузбасских детей-сирот получили жилищные сертификаты

В Кузбассе вручили жилищные сертификаты детям сиротам

2,9 миллиарда рублей из бюджета Кемеровской области планируют вложить власти региона в приобретение жилья для детей-сирот. Это в 17 раз больше, чем в минувшем году.

В Новокузнецке жилищные сертификаты получили 13 человек, в Березовском - три, в Ленинске-Кузнецком вручено 14 сертификатов, в Кемерове - десять, в Прокопьевске жилье в ближайшее время приобретут 17 детей-сирот.

- С начала текущего года сертификаты уже получили 1100 детей-сирот, 741 человек уже приобрел жилье. Важно, что все документы проходят предварительную проверку, чтобы обезопасить будущих новоселов. Такая государственная субсидия позволяет молодым людям купить то жилье, которое подходит именно им, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев.

В регионе действует еще один социальный проект для детей-сирот. Он помогает ребятам, вступающим во взрослую жизнь, найти работу и бесплатно получить востребованную на рынке труда профессию.

В пресс-службе АПК «Комсомолке» сообщили, что номинал сертификатов с этого года увеличен с 1,4 миллиона до 2,6 миллиона рублей.

- Приобрести дом или квартиру кузбасские дети-сироты могут в любом населенном пункте Кузбасса. Соцвыплаты рассчитываются исходя из общей площади жилых помещений в 33 квадратных метра и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в регионе, - уточнили в региональном правительстве.