В Кемерове на выходные закроют еще одну улицу

Из-за перекрытия дороги временно изменится маршрут бесплатного автобуса №25а. Фото: администрация г. Кемерово

С 00.00 26 августа до 06.00 28 августа из-за монтажа сетей ливневой канализации будет перекрыт участок улицы 9 Января между улицами Спортивная и Гагарина.

Также в администрации города уточнили, что временно изменится маршрут бесплатного автобуса №25а, который обычно проезжает через улицу 9 Января. На этих выходных он будет огибать перекрытый участок через улицы Спортивная, Суховская и Гагарина. Для этого специально будет открыт участок на Гагарина от Суховской до 9 Января. После завершения дорожных работ автобус №25а вернется на привычную маршрутную схему.