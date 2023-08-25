В Кузбассе мужчина ушел в лес и не вернулся

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В селе Барановка Кемеровского района пропал без вести пожилой мужчина. О его поисках объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что 70-летний Александр Кузьмич Другов 22 августа ушел в лес и не вернулся.

Мужчина среднего роста (170 см), худощавого телосложения, у него седые волосы, серые глаза. Он был одет в куртку камуфляжной расцветки, серые штаны, черные резиновые сапоги. С собой был черный рюкзак и красное ведро.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионера или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.