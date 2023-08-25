В Кузбассе остановили добычу угля на шахте «Сибирская»

Работу кузбасской шахты "Сибирская" временно приостановили.

Ростехнадзор временно запретил угледобычу на кузбасской шахте «Сибирская».

Как сообщили «Комсомолке» в региональном надзорном ведомстве, за прошедшую неделю в ходе проверки на предприятии было выявлено 14 замечаний, в соответствие с которыми составлены протоколы.

- Всего одна приостановка решением Ростехнадзора на шахтах Кузбасса, и это после пугающего скачка на прошлой неделе, - отметил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Известно, что угледобычу запретили из лавы №1108.

Здесь зафиксированы нарушения в системе аэрогазового контроля, крепления горной выработки и взрывобезопасности электрооборудования. Оборудование с выявленными нарушениями в любой момент могло дать сбой. Рисковать жизнью людей нельзя, поэтому работа участка приостановлена до устранения всех предъявленных к угледобывающему предприятию нарушений, добавили в кузбасском Ростехнадзоре.