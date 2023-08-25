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НовостиЭкономика25 августа 2023 2:46

В Кузбассе остановили добычу угля на шахте «Сибирская»

Ростехнадзор Кемеровской области остановил работу шахты «Сибирская»
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Работу кузбасской шахты "Сибирская" временно приостановили.

Работу кузбасской шахты "Сибирская" временно приостановили.

Ростехнадзор временно запретил угледобычу на кузбасской шахте «Сибирская».

Как сообщили «Комсомолке» в региональном надзорном ведомстве, за прошедшую неделю в ходе проверки на предприятии было выявлено 14 замечаний, в соответствие с которыми составлены протоколы.

- Всего одна приостановка решением Ростехнадзора на шахтах Кузбасса, и это после пугающего скачка на прошлой неделе, - отметил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Известно, что угледобычу запретили из лавы №1108.

Здесь зафиксированы нарушения в системе аэрогазового контроля, крепления горной выработки и взрывобезопасности электрооборудования. Оборудование с выявленными нарушениями в любой момент могло дать сбой. Рисковать жизнью людей нельзя, поэтому работа участка приостановлена до устранения всех предъявленных к угледобывающему предприятию нарушений, добавили в кузбасском Ростехнадзоре.