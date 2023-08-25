Кемерово начал праздновать День шахтёра

В Кемерове начался День шахтера

В Кемерове начались праздничные мероприятия по случаю главного регионального праздника - Дня шахтера.

Традиционно День шахтера начался с возложения цветов к монументу «Память шахтёрам Кузбасса».

Памятник установили в Кемерове ровно двадцать лет назад.

В столицу Кузбасса уже прибыли делегации со всех уголков региона.

Ветераны угольных предприятий, действующие труженики, их дети и внуки почтили память погибших шахтеров минутой молчания.

Напомним монумент «Память шахтёрам Кузбасса» открыли в 2003 году в Кемерове на Красной горке в присутствии его автора, знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. В 2004 памятник был признан архитектурно-историческим символом Кузбасса.