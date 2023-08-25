Гала-концерт кузбасского фестиваля «ПесниZаРодину» покажут в прямом эфире

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

В понедельник, 28 августа, в Кемерове в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» состоится гала-концерт финала Всекузбасского фестиваля-конкурса «#ПесниZаРодину». В нем будут участвовать исполнители, набравшие наибольшее количество голосов в народном голосовании. Оно, к слову, пока еще продолжается, и проголосовать за полюбившегося артиста можно до конца недели.

Помимо финалистов конкурса в концентре примут участие прославленные творческие коллективы региона: «Сибирский калейдоскоп», «Хор казачьей песни», хор Музыкального театра, вокальная студия «Ассоль». Также в гала-концерте примут участие такие известные российские исполнители, как Игорь Демарин, Таисия Повалий, Ольга Кормухина, Марина Девятова, Глеб Матвейчук, Инна Рудник, Иван Замотаев, Мариам Мерабова и группа «Республика».

Гала-концерт финала Всекузбасского фестиваля-конкурса «#ПесниZаРодину» будет показан в прямом эфире телеканала «Кузбасс Первый».

Посмотреть трансляцию можно будет также на сайте телеканала, в сообществе «Вконтакте» и телеграм-канале. Начало в 16.00.