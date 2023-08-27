В Кузбассе задержали грабителя супермаркета

Кузбассовец ограбил супермаркет под камерами видеонаблюдения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В кузбасском городе Белово к одному из участковых местного отдела полиции обратился директор сети магазинов с жалобой на похищение колбасных изделий на сумму 2500 рублей. Грабитель, набрав, дорогих мясных изделий, просто выбежал из магазина на глазах сотрудников.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудник полиции Денис Зелинский посмотрел записи с камеры видеонаблюдения и установил, что ограбление совершил ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Задержанный пояснил, что похищенный товар он продал случайным прохожим, а деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам грабежа, ему грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе главка кузбасской полиции.