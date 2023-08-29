В Шерегеш запустят эконом-тур

Эконом-тур планируют запустить в сезоне 2023/2024 Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В этом сезоне в Кузбассе планируется запустить эконом-тур в Шерегеш. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель дирекции горнолыжного курорта Алексей Стоянов.

Проект разработан вместе с компанией РЖД «Кузбасс-пригород». Это пакетное предложение, включающее в себя проезд на электричке «Шерегеш-Экспресс», которая следует от Новокузнецка до Чугунаша (оттуда до горы Зеленой туристов довозят на автобусах).

- Мы сформулировали такой набор - пять в одном. Человек покупает билет на электричку, естественно, автобус его подбирает и довозит до горы, у него есть скидка на снаряжение, скидка на услуги инструктора и на обед, - рассказал Алексей Стоянов, отметив, что это хорошая возможность за один день познакомиться с горнолыжным курортом.

Предполагается, что однодневный эконом-тур в Шерегеш обойдется примерно в 4 000 рублей.