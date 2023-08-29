В Кузбассе появилась очередная финансовая пирамида

Как сообщили в кузбасском отделении ЦБ, пирамида отчетливо вырисовывается в деятельности финансовой организации «МК-СЕРВИС», офисы которой в Кемерове находятся на Московском проспекте и улице 50 лет Октября.

- Организация уже привлекала средства кемеровчан, пообещав им хороший доход, гораздо выше рыночного. В связи с этим просим кузбассовцев быть бдительными, - рассказал «Комсомолке» управляющий кузбасским отделением Центробанка России Сергей Драница.

Кроме того, финансисты отмечают рост числа пирамид, маскирующихся под онлайн-игры. Они вынуждают людей покупать виртуальные предметы за реальные деньги.