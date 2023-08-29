Кузбасским предприятиям, чьи сотрудники ушли на СВО, снизят налог..

Кузбасским предприятиям, чьи работники служат в зоне СВО, снизят налог на имущество.

- Льгота простимулирует наших работодателей сохранять рабочие места за такими сотрудниками, - сообщили в пресс-службе кузбасского парламента.

Льготы действуют в рамках изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций».

Поддержку в связи с поправками регионального закона получили и медорганизации с площадью помещений менее 15 тысяч квадратных метров, если они введенв в эксплуатацию после 1 января 2021 года.

- Поддержали и работников региональной почтовой связи. Им снизят налог на сумму завершенных капвложений в покупку, строительство или обновление объектов недвижимости. В целом объем налоговой поддержки по законопроекту «О налоге на имущество организаций» составляет свыше 155 миллионов рублей, - уточнили парламентарии Кемеровской области.